شكرا لقرائتكم خبر عن حائل: 25 عقوبة وغرامة 128 ألف ريال لمنشآت سياحية مخالفة بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل 25 عقوبة إدارية تجاه عدد من المنشآت ودور الإيواء السياحي بالمنطقة نتيجة مخالفة لوائح وأنظمة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إضافة إلى الغرامة المالية بلغت 128.500 ريال.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس زياد بن عياده المصيول، أن الجولات التفتيشية المنفذة أخيراً رصدت عدداً من الملاحظات في قطاع الإيواء كممارسة الأنشطة قبل الحصول على التراخيص النظامية، ومخالفة تلك المنشآت لمعايير الترخيص والتصنيف، فضلاً عن تدني جودة الخدمة المقدمة للنزلاء، وكذلك عدم التقيد بالأنظمة الخاصة بمنشآت الإيواء السياحي بالمنطقة.

وأكد أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تهدف من متابعة أوضاع المنشآت السياحية إلى رفع مستوى الأداء والجودة في الخدمات المقدمة وصولاً إلى الارتقاء بصناعة السياحة بالمنطقة.