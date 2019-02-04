9 تراخيص لوحدات سكنية ووكالات سفر في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت الهيئة العامة لسياحة والتراث الوطني بمحافظة جدة 9 تراخيص، توزعت إلى 4 تراخيص لوحدات سكنية مفروشة و3 تراخيص لوكالات سفر وسياحة، وترخيصين آخرين لمنظمي رحلات سياحية، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 25 جمادى الأولى الحالي.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة لسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري أن الهيئة وخلال الفترة نفسها رصدت 22 مخالفة بالأنشطة السياحية كافة، وأغلقت ثلاث منشآت مخالفة لعدم إصدار التراخيص النظامية، فيما ألغت تصريحين لوكالتي سفر وسياحة.

وأشار العمري إلى أن فرع الهيئة العامة للسياحة بجدة استقبل 30 شكوى جرى حلها بحسب النظام، كما نفذ الفرع 12 زيارة رقابية للفنادق، مؤكدا استمرار الأعمال الرقابية اليومية بما فيها أعمال التصنيف والترخيص لجميع الأنشطة بمحافظة جدة.

يذكر أن محافظة جدة تحتضن أكثر من 122 فندقا، منها 21 مصنفة خمس نجوم و22 فندقا أربع نجوم و35 فندقا مصنفة ثلاث نجوم، فيما صنفت باقي الفنادق من نجمة إلى نجمتين، علاوة على احتضان المحافظة نحو ألف منشأة إيواء سياحي وأكثر من 519 وكالة سفر و98 منظما للرحلات و106 مرشدين سياحيين.

منشآت سياحية في جدة: