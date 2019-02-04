مجلس إدارة دله يقرر شراء حتى 5% من أسهم الشركة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قرر مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية شراء حتى 5% من أسهم الشركة العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وأوضحت الشركة في بيان على «تداول» أمس، أن مجلس الإدارة يرى أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة، مشيرة إلى أنه سيتم تمويل شراء الأسهم من موارد الشركة الذاتية.

وذكرت أن عدد الأسهم المقرر شراؤها يعادل 2.95 مليون سهم عادي حاليا أو 3.75 ملايين سهم عادي في حال تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة على زيادة رأسمال الشركة من 590 مليون ريال إلى 750 مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية.

وأفاد البيان بأنه لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها أصوات في جمعيات المساهمين، مشيرا إلى عدم وجود أسهم خزينة حاليا لدى الشركة.

ولفت إلى أنه سيتم التصويت على هذا القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية.