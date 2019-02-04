السعودية | قصة نحات سعودي غزت أعماله العالم.. وذكر في كتاب مدرسي

شكرا لقرائتكم قصة نحات سعودي غزت أعماله العالم.. وذكر في كتاب مدرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عصام جميل نحات سعودي يرى الصخور والأشجار بطريقته، ويعشق تدرج ألوانها وأشكالها وتكويناتها منذ 25 عاماً، حتى ألفت أصابع يديه تحسس تضاريسها والزوايا التي من الممكن أن تحول على سبيل المثال حجر أصم إلى قطعة فنية بديعة.

#النحات_عصام_جميل المولود في مدينة الخبر - شرق #السعودية - يروي لـ"العربية.نت" علاقته بالنحت وأعماله الفنية بعد رحلته الطويلة، التي لم تقتصر على السعودية، بل امتدت إلى بعض الدول الأجنبية، وله منحوتات من الخشب في متحف كاتمندو بالنيبال، وأخرى في الصين وأميركا وكمبوديا، وكذلك منحوتة من الرخام في جامعة فيلادلفيا بالأردن، ومنحوتات في مصر والمغرب وعمان.

أما على الصعيد المحلي، فهناك عدد من الميادين التي تزينت بأعماله، فهو يملك منحوتة في ميدان الدوادمي وأخرى في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران (إثراء)، وكذلك "نجمة" في رأس تنورة، ومنحوتة ميدانية في أرامكو السعودية بالظهران، بل وصلت أعماله إلى كتاب التربية الفنية في المرحلة المتوسطة، معتبراً أن هذا الأمر فيه احتفاء وتقدير له كفنان، بحسب ما أكده الفنان عصام في حديثه.

وقال: "أهم مقتني لمنحوتاتي هو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المدينة المنورة، وهذا الأمر محل اعتزازي، كما قدمت في مشاركتي الأخيرة قبل أيام في "سمبوزيوم" نقوش الجبيل 2019 أطول منحوتة نفذت على مستوى فعاليات النحت في السعودية، بارتفاع 260 سنتيمترا بدون قاعدة أطلق عليها اسم العلَم".

وأضاف: "كانت فكرة المنحوتة كرسالة بأن التعليم يقود طالبه للعلا، وأن التسلح بالعلم يبقينا على القمة، وميزة المنحوتة أنها من الوسائل القوية لإيصال الرسائل ولغة عالمية لدى الجميع، إضافة لديمومتها لعشرات السنين، واستخدمت في هذا العمل حجر الرياض الأبيض، وكان عملي ضمن إحدى مبادرات نقوش الشرقية التي بدأت العام الماضي في الخبر وهذا العام في الجبيل، مستمرة في التنقل بين مدن المنطقة الشرقية، بهدف رفع الذائقة العامة للناس ولتزيين الميادين بإبداعات وطنية".

وأوضح النحات عصام أن عمله في وزارة (البترول والثروة المعدنية) كشف له أن المملكة زاخرة بأنواع متعددة من الصخور مثل: الجرانيت والرخام والذهب والفضة، ولديه أكثر من 100 منحوتة من أحجام مختلفة ومنوعة بين الخشب والحجر والطين والرمل.