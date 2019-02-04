، تنبيهان متقدمان للمدينة المنوّرة ونجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد": حالة مناخية تستمر على مدار اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهيْن متقدميْن لمنطقتَي المدينة المنوّرة ونجران.

ففي منطقة المدينة المنوّرة، أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وإلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة وتتواصل حتى الساعة السابعة مساءً.

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً لمنطقة نجران من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة التربة والغبار وشبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية؛ بدأت الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.