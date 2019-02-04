، تدريب المكفوفين على صيد الأسماك في جازان .. "أنا أقدر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - دورة تهدف إلى استثمار الموروث البحري والمحافظة على التراث

تنظم جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بمنطقة جازان، الخميس المقبل، دورة تدريبية لتعليم صيد الأسماك بطريقة "الكاستينج" للمكفوفين، وذلك بقاعة التدريب بمدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان تحت شعار "أنا أقدر".

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أبوبكر بن محمد فرساني؛ أن الدورة التدريبية التي تستمر شهراً كاملاً، تأتي كأحد البرامج التعليمية التي تقدمها الجمعية، ويستفيد منها 11 كفيفاً، وتتضمن مجموعة من ورش العمل التدريبية والنظرية والتطبيقية لتعليم المكفوفين طرق صيد الأسماك باستخدام القصبة والطعم الصناعي "الكاستينج" بمشاركة مدربين متخصصين.

‏‫وأضاف، أن المشروع يهدف إلى استثمار الموروث البحري بجازان والمحافظة على التراث وتعليمه للمكفوفين لبث روح المنافسة بينهم، واستثمار أوقاتهم وتحدّي الإعاقة بتعليمهم طرق الصيد، لتصبح فيما بعد مصدراً للرزق أو الهواية، مشيراً إلى التعاون المثمر بين الجمعية ومكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة واتحاد سنارة جازان لتنفيذ الدورة التدريبية التي تعـد الأولى من نوعها على مستوى المملكة.