، السيارة تقل عائلة والحقائب تحوي "قات" والحيلة كشفها رجال أمن الطرق بمكة ،

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لم تفلح محاولة قائد مركبة استخدام عائلة كغطاء لتمرير قرابة 250 حزمة قات داخل حقائب ملابس من قبضة رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة وتمكنت من إحباطها.
تفصيلاً، في أثناء قيام رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بعملهم المعتاد، وتحديداً في مركز الضبط الأمني بالليث بطريق الساحل؛ التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، تم الاشتباه في قائد مركبة من نوع صالون ترافقه عائلة مكوّنة من أربعة أشخاص "شخصين وطفلين".
جرى استيقاف المركبة وطلب أوراقها وهويات الركاب؛ إذ اتضح نظاميتها، وبتفتيش المركبة اشتبه رجال القوة في مجموعة حقائب ملابس في آخر المركبة.
تم فتح الحقائب وعُثر بداخلها على قرابة 250 حزمة قات مخدر، فجرى إعداد محضر بالواقعة وسُلِّم الأشخاص والمضبوطات إلى "مخدرات الليث" بحكم الاختصاص.
السيارة تقل عائلة والحقائب تحوي "قات" والحيلة كشفها رجال أمن الطرق بمكةأحمد العبدالله الخليج 365 2019-02-04
لم تفلح محاولة قائد مركبة استخدام عائلة كغطاء لتمرير قرابة 250 حزمة قات داخل حقائب ملابس من قبضة رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة وتمكنت من إحباطها.
تفصيلاً، في أثناء قيام رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بعملهم المعتاد، وتحديداً في مركز الضبط الأمني بالليث بطريق الساحل؛ التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، تم الاشتباه في قائد مركبة من نوع صالون ترافقه عائلة مكوّنة من أربعة أشخاص "شخصين وطفلين".
جرى استيقاف المركبة وطلب أوراقها وهويات الركاب؛ إذ اتضح نظاميتها، وبتفتيش المركبة اشتبه رجال القوة في مجموعة حقائب ملابس في آخر المركبة.
تم فتح الحقائب وعُثر بداخلها على قرابة 250 حزمة قات مخدر، فجرى إعداد محضر بالواقعة وسُلِّم الأشخاص والمضبوطات إلى "مخدرات الليث" بحكم الاختصاص.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
10:45 AM
250 حزمة داخل "صالون" سُلِّمت والأشخاص إلى "مكافحة المخدرات" بالليث
لم تفلح محاولة قائد مركبة استخدام عائلة كغطاء لتمرير قرابة 250 حزمة قات داخل حقائب ملابس من قبضة رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة وتمكنت من إحباطها.
تفصيلاً، في أثناء قيام رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بعملهم المعتاد، وتحديداً في مركز الضبط الأمني بالليث بطريق الساحل؛ التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، تم الاشتباه في قائد مركبة من نوع صالون ترافقه عائلة مكوّنة من أربعة أشخاص "شخصين وطفلين".
جرى استيقاف المركبة وطلب أوراقها وهويات الركاب؛ إذ اتضح نظاميتها، وبتفتيش المركبة اشتبه رجال القوة في مجموعة حقائب ملابس في آخر المركبة.
تم فتح الحقائب وعُثر بداخلها على قرابة 250 حزمة قات مخدر، فجرى إعداد محضر بالواقعة وسُلِّم الأشخاص والمضبوطات إلى "مخدرات الليث" بحكم الاختصاص.
، السيارة تقل عائلة والحقائب تحوي "قات" والحيلة كشفها رجال أمن الطرق بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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