محمد بن مسعود - الدمام - نبّهت لها "الأرصاد" وتوقعات برفع الجاهزية لاستقبال مرضى "التنفسي" تشهد أجواء محافظة بلقرن، موجة غبار كثيفة اجتاحت أجواء المحافظة، وطالت مدينة سبت العلايا والمراكز الأخرى التابعة لها. ومن المتوقع أن ترفع مستشفيات المحافظة، جاهزيتها بكافة طواقمها لاستقبال مرضى الجهاز التنفسي، جراء تلك الموجة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق بيشة وتثليث وما جاورها. "موجة غبارية" تجتاح بلقرن تطال سبت العلايا والبشائر ومراكزها سويد الحارثي الخليج 365 2019-02-04 تشهد أجواء محافظة بلقرن، موجة غبار كثيفة اجتاحت أجواء المحافظة، وطالت مدينة سبت العلايا والمراكز الأخرى التابعة لها. ومن المتوقع أن ترفع مستشفيات المحافظة، جاهزيتها بكافة طواقمها لاستقبال مرضى الجهاز التنفسي، جراء تلك الموجة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق بيشة وتثليث وما جاورها. 04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440 10:21 AM نبّهت لها "الأرصاد" وتوقعات برفع الجاهزية لاستقبال مرضى "التنفسي" نبّهت لها "الأرصاد" وتوقعات برفع الجاهزية لاستقبال مرضى "التنفسي" تشهد أجواء محافظة بلقرن، موجة غبار كثيفة اجتاحت أجواء المحافظة، وطالت مدينة سبت العلايا والمراكز الأخرى التابعة لها. ومن المتوقع أن ترفع مستشفيات المحافظة، جاهزيتها بكافة طواقمها لاستقبال مرضى الجهاز التنفسي، جراء تلك الموجة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق بيشة وتثليث وما جاورها. ، "موجة غبارية" تجتاح بلقرن تطال سبت العلايا والبشائر ومراكزها ،

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