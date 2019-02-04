، "تويتر" تتيح خاصية فريدة من نوعها لأول مرة في تاريخها ،

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كشفت تقارير صحفية عديدة أن شبكة التدوين المصغر "تويتر" تنوي طرح خاصية فريدة من نوعها لأول مرة في تاريخها.
ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصّص تصريحات لمؤسّس "تويتر"، جاك دورسي؛ في مقابلة تلفزيونية يقول إنه ينوي طرح خاصية فريدة من نوعها في منصة التدوين المصغر.
وقال دورسي؛ إنه قد يمكن إتاحة الفرصة للمغرّدين لتعديل النص الأصلي لتغريداتهم لأول مرة في تاريخ منصة "تويتر".
وأوضح مؤسِّس "تويتر" أن تلك الخاصية الفريدة ستكون متاحة لفترة زمنية محددة من أجل تعديل تغريداتهم.
وأشار إلى أن ذلك الزمن المحدّد قد يكون ما بين 5 إلى 30 ثانية فقط، بعد نشر تغريداتهم عبر "تويتر".
وكانت "تويتر" قد أتاحت عام 2017، إمكانية زيادة الحد الأقصى لأحرف التغريدة الواحدة، لتزيد إلى 280 حرفاً بدلا من 140 حرفاً؛ ليتمكن الجميع من التعبير عن أنفسهم بشكل أسهل وأسرع.
"تويتر" تتيح خاصية فريدة من نوعها لأول مرة في تاريخهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
كشفت تقارير صحفية عديدة أن شبكة التدوين المصغر "تويتر" تنوي طرح خاصية فريدة من نوعها لأول مرة في تاريخها.
ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصّص تصريحات لمؤسّس "تويتر"، جاك دورسي؛ في مقابلة تلفزيونية يقول إنه ينوي طرح خاصية فريدة من نوعها في منصة التدوين المصغر.
وقال دورسي؛ إنه قد يمكن إتاحة الفرصة للمغرّدين لتعديل النص الأصلي لتغريداتهم لأول مرة في تاريخ منصة "تويتر".
وأوضح مؤسِّس "تويتر" أن تلك الخاصية الفريدة ستكون متاحة لفترة زمنية محددة من أجل تعديل تغريداتهم.
وأشار إلى أن ذلك الزمن المحدّد قد يكون ما بين 5 إلى 30 ثانية فقط، بعد نشر تغريداتهم عبر "تويتر".
وكانت "تويتر" قد أتاحت عام 2017، إمكانية زيادة الحد الأقصى لأحرف التغريدة الواحدة، لتزيد إلى 280 حرفاً بدلا من 140 حرفاً؛ ليتمكن الجميع من التعبير عن أنفسهم بشكل أسهل وأسرع.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
10:18 AM
ستكون متاحة ما بين 5 إلى 30 ثانية فقط بعد نشر التغريدة
كشفت تقارير صحفية عديدة أن شبكة التدوين المصغر "تويتر" تنوي طرح خاصية فريدة من نوعها لأول مرة في تاريخها.
ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصّص تصريحات لمؤسّس "تويتر"، جاك دورسي؛ في مقابلة تلفزيونية يقول إنه ينوي طرح خاصية فريدة من نوعها في منصة التدوين المصغر.
وقال دورسي؛ إنه قد يمكن إتاحة الفرصة للمغرّدين لتعديل النص الأصلي لتغريداتهم لأول مرة في تاريخ منصة "تويتر".
وأوضح مؤسِّس "تويتر" أن تلك الخاصية الفريدة ستكون متاحة لفترة زمنية محددة من أجل تعديل تغريداتهم.
وأشار إلى أن ذلك الزمن المحدّد قد يكون ما بين 5 إلى 30 ثانية فقط، بعد نشر تغريداتهم عبر "تويتر".
وكانت "تويتر" قد أتاحت عام 2017، إمكانية زيادة الحد الأقصى لأحرف التغريدة الواحدة، لتزيد إلى 280 حرفاً بدلا من 140 حرفاً؛ ليتمكن الجميع من التعبير عن أنفسهم بشكل أسهل وأسرع.
، "تويتر" تتيح خاصية فريدة من نوعها لأول مرة في تاريخها ،
المصدر : الخليج 365
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