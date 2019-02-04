، واقعة تُلقي بظلالها في مستشفى بمكة .. لهذا امتنع عمال نظافة عن العمل ،

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رفضت أعداد من العمالة القائمة على نظافة مستشفى الملك فيصل بمكة المكرّمة، القيام بأعمالهم المنوطة بهم منذ يومين، نظير تأخر رواتبهم لأشهر عدة.
وبدأت العمالة بالامتناع عن العمل منذ يوم أمس، بسبب تأخر صرف رواتبهم من قِبل الشركة المشغّلة لنظافة وصيانة المستشفى، وسط محاولات لمعالجة الوضع قبل أن تتفاقم المشكلة وتتطور أكثر.
وقالت مصادر إن عدد الأشهر المتأخرة وصل إلى ثمانية أشهر؛ ما حدا بتلك العمالة من الجنسين إلى التوقف عن العمل، لحين تسلمهم رواتبهم كوسيلة ضغط على الشركة المشغّلة التي لم تفِ بوعودها معهم.
وألقت الواقعة بظلالها على مستوى النظافة داخل أروقة المستشفى، وسط محاولات لإقناعهم بالعودة للعمل وتسوية أوضاعهم بشكلٍ عاجل.
من جانبها تعكف الجهات المختصة على إيجاد الحلول العاجلة لضمان عودة العاملين إلى العمل في المستشفى نفسه على وجه السرعة.
واقعة تُلقي بظلالها في مستشفى بمكة .. لهذا امتنع عمال نظافة عن العملعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-02-04
رفضت أعداد من العمالة القائمة على نظافة مستشفى الملك فيصل بمكة المكرّمة، القيام بأعمالهم المنوطة بهم منذ يومين، نظير تأخر رواتبهم لأشهر عدة.
وبدأت العمالة بالامتناع عن العمل منذ يوم أمس، بسبب تأخر صرف رواتبهم من قِبل الشركة المشغّلة لنظافة وصيانة المستشفى، وسط محاولات لمعالجة الوضع قبل أن تتفاقم المشكلة وتتطور أكثر.
وقالت مصادر إن عدد الأشهر المتأخرة وصل إلى ثمانية أشهر؛ ما حدا بتلك العمالة من الجنسين إلى التوقف عن العمل، لحين تسلمهم رواتبهم كوسيلة ضغط على الشركة المشغّلة التي لم تفِ بوعودها معهم.
وألقت الواقعة بظلالها على مستوى النظافة داخل أروقة المستشفى، وسط محاولات لإقناعهم بالعودة للعمل وتسوية أوضاعهم بشكلٍ عاجل.
من جانبها تعكف الجهات المختصة على إيجاد الحلول العاجلة لضمان عودة العاملين إلى العمل في المستشفى نفسه على وجه السرعة.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
10:18 AM
فيما تعكف الجهات المختصة على إيجاد الحلول العاجلة لضمان عودتهم سريعاً
رفضت أعداد من العمالة القائمة على نظافة مستشفى الملك فيصل بمكة المكرّمة، القيام بأعمالهم المنوطة بهم منذ يومين، نظير تأخر رواتبهم لأشهر عدة.
وبدأت العمالة بالامتناع عن العمل منذ يوم أمس، بسبب تأخر صرف رواتبهم من قِبل الشركة المشغّلة لنظافة وصيانة المستشفى، وسط محاولات لمعالجة الوضع قبل أن تتفاقم المشكلة وتتطور أكثر.
وقالت مصادر إن عدد الأشهر المتأخرة وصل إلى ثمانية أشهر؛ ما حدا بتلك العمالة من الجنسين إلى التوقف عن العمل، لحين تسلمهم رواتبهم كوسيلة ضغط على الشركة المشغّلة التي لم تفِ بوعودها معهم.
وألقت الواقعة بظلالها على مستوى النظافة داخل أروقة المستشفى، وسط محاولات لإقناعهم بالعودة للعمل وتسوية أوضاعهم بشكلٍ عاجل.
من جانبها تعكف الجهات المختصة على إيجاد الحلول العاجلة لضمان عودة العاملين إلى العمل في المستشفى نفسه على وجه السرعة.
، واقعة تُلقي بظلالها في مستشفى بمكة .. لهذا امتنع عمال نظافة عن العمل ،
المصدر : الخليج 365
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