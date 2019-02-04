، 45 % زيادة البضائع المناولة بميناء ينبع التجاري خلال 2018 ،

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حقّق ميناء ينبع التجاري زيادة في إجمالي البضائع المناولة خلال عام 2018م، بواقع (4,094,883) مليون طن مقابل (2,827,853) مليون طن, وذلك مقارنة عمّا تم تحقيقه خلال عام 2017م، بنسبة زيادة بلغت 45 %.
تأتي هذه الزيادة في إطار معدلات غير مسبوقة للمناولة التي يشهدها الميناء كثمرة لجهود إدارته النوعية لتعزيز القدرة التشغيلية بعد انتهاء المشاريع التطويرية بالميناء، وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
ويتطلع ميناء ينبع التجاري إلى الاستمرار قدماً في تحقيق إنجازات جديدة من خلال استقطاب خطوط ملاحية ومشاريع استثمارية لمواكبة ما يشهده من نقلة نوعية في تاريخه على مختلف الأصعدة وإبراز موقعه الاقتصادي والتجاري المهم في المنطقة.
45 % زيادة البضائع المناولة بميناء ينبع التجاري خلال 2018وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-04
حقّق ميناء ينبع التجاري زيادة في إجمالي البضائع المناولة خلال عام 2018م، بواقع (4,094,883) مليون طن مقابل (2,827,853) مليون طن, وذلك مقارنة عمّا تم تحقيقه خلال عام 2017م، بنسبة زيادة بلغت 45 %.
تأتي هذه الزيادة في إطار معدلات غير مسبوقة للمناولة التي يشهدها الميناء كثمرة لجهود إدارته النوعية لتعزيز القدرة التشغيلية بعد انتهاء المشاريع التطويرية بالميناء، وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
ويتطلع ميناء ينبع التجاري إلى الاستمرار قدماً في تحقيق إنجازات جديدة من خلال استقطاب خطوط ملاحية ومشاريع استثمارية لمواكبة ما يشهده من نقلة نوعية في تاريخه على مختلف الأصعدة وإبراز موقعه الاقتصادي والتجاري المهم في المنطقة.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
09:53 AM
في ظل الجهود الرامية إلى رفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية
حقّق ميناء ينبع التجاري زيادة في إجمالي البضائع المناولة خلال عام 2018م، بواقع (4,094,883) مليون طن مقابل (2,827,853) مليون طن, وذلك مقارنة عمّا تم تحقيقه خلال عام 2017م، بنسبة زيادة بلغت 45 %.
تأتي هذه الزيادة في إطار معدلات غير مسبوقة للمناولة التي يشهدها الميناء كثمرة لجهود إدارته النوعية لتعزيز القدرة التشغيلية بعد انتهاء المشاريع التطويرية بالميناء، وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
ويتطلع ميناء ينبع التجاري إلى الاستمرار قدماً في تحقيق إنجازات جديدة من خلال استقطاب خطوط ملاحية ومشاريع استثمارية لمواكبة ما يشهده من نقلة نوعية في تاريخه على مختلف الأصعدة وإبراز موقعه الاقتصادي والتجاري المهم في المنطقة.
، 45 % زيادة البضائع المناولة بميناء ينبع التجاري خلال 2018 ،
المصدر : الخليج 365
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