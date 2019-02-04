اردوغان يستهجن صمت أمريكا عن مقتل خاشقجي ويتحدث عن سوريا

استهجن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صمت الولايات المتحدة الأمريكية حيال جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك بعد أن استمع اردوغان لتسجيلات صوتية توثق لحظة مقتله في قنصلية بلادة بإسطنبول على يد 22 شخصا سعوديا.

واضاف: "لا أستطيع فهم صمت الولايات المتحدة إزاء الجريمة السعودية ملزمة بتقديم توضيحات".

وبشأن الوضع في سورية، قال إن السياسة التي تنتهجها حكومته تجاه الشمال السوري قائمة على أساس وحدة الأراضي السورية وسيادتها، بحسب صحيفة سبوتنيك.

وأضاف: "عندما نتسلم إدارة المنطقة العازلة في سورية سنوفر كل شيء تحتاجه، وفي المقدمة تحقيق الأمن".

وقال أيضا إن حكومته أبقت اتصالات "على مستوى منخفض" مع الدولة السورية عبر جهاز الاستخبارات.

كما تطرق الرئيس أردوغان للشأن المحلي، مستهلا بالوضع الاقتصادي، وقال "اقتصادنا قائم على أرضية صلبة وبعيد عن الوهم".

وأشار إلى أنه عند تسلم حزب "العدالة والتنمية" الحكم (في 2002) كانت قيمة الصادرات التركية 36 مليار دولار، والآن وصلت إلى أكثر من 168 مليارا.

وأضاف: "ماضون قدما في طريقنا لتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي أعلنّا عنها، ولن نحيد عن ذلك"