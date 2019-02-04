اليوم.. أمير جازان يرعى فعاليات ملتقى الوفاء لأسر الشهداء

يرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى الوفاء لأسر الشهداء الذي تنظمه جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بالمنطقة، والذي يقام على مسرح غرفة جازان .

وأعرب رئيس الجمعية الدكتور طاهر عريشي، عن شكره وتقديره لأمير منطقة جازان لرعايته الملتقى، تقديرًا لأبناء وأسر الشهداء.

وأوضح عريشي أن الملتقى سيستمر لمدة ثلاثة أيام, ويتضمن معرضًا تشارك فيه العديد من الإدارات الحكومية العسكرية والمدنية، إلى جانب مشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص .

واختتم رئيس الجمعية تصريحه بالقول، إن الملتقى يتضمن كذلك عددًا من المحاضرات المتخصصة, كما سيتم تدشين العديد من الخدمات التي تقدمها الجمعية مجانًا لأبناء وأسر الشهداء، إلى جانب توقيع الشراكات وتكريم المتعاونين مع الجمعية .

