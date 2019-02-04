السعودية اليوم / تعليم جازان يدشن موقع "تحليل نتائج الاختبارات"



جيزان 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بمكتبه اليوم، موقع " تحليل نتائج الاختبارات "، بحضور المساعد للشؤون التعليمية ياسر دويري.

وأوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم جازان عبدالله الأمير، أن الموقع يقدّم دراسة تحليلية شاملة لنتائج الطلاب والطالبات في اختبارات نهاية العام الدراسي، كما يوفر جملة من التقارير تحلل من خلالها النتائج، وتقارن بالمستوى المستهدف في مؤشرات الأداء التي اعتمدتها الإدارة ممثلة في مكتب إدارة التحول التي تتضمن نسب النجاح والرسوب في مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوي ونسب النجاح النوعي على مستوى الإدارة في مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية ونسب النجاح النوعي لكل مادة دراسية على مستوى "المدرسة – مكتب التعليم – إدارة التعليم".

وأشار مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم جازان إلى أن رابط الموقع مرفوع على موقع "تقنيتي" الخاص بالإدارة، ويمكن لجميع القيادات التعليمية المعنية الاستفادة من خدماته من خلال الدخول على حساباتهم الشخصية في الموقع.

// انتهى //

10:54ت م

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جيزان 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسدشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بمكتبه اليوم، موقع " تحليل نتائج الاختبارات "، بحضور المساعد للشؤون التعليمية ياسر دويري.وأوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم جازان عبدالله الأمير، أن الموقع يقدّم دراسة تحليلية شاملة لنتائج الطلاب والطالبات في اختبارات نهاية العام الدراسي، كما يوفر جملة من التقارير تحلل من خلالها النتائج، وتقارن بالمستوى المستهدف في مؤشرات الأداء التي اعتمدتها الإدارة ممثلة في مكتب إدارة التحول التي تتضمن نسب النجاح والرسوب في مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوي ونسب النجاح النوعي على مستوى الإدارة في مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية ونسب النجاح النوعي لكل مادة دراسية على مستوى "المدرسة – مكتب التعليم – إدارة التعليم".وأشار مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم جازان إلى أن رابط الموقع مرفوع على موقع "تقنيتي" الخاص بالإدارة، ويمكن لجميع القيادات التعليمية المعنية الاستفادة من خدماته من خلال الدخول على حساباتهم الشخصية في الموقع.// انتهى //10:54ت م0032

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