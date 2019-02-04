السعودية اليوم / تعليم صبيا يختتم فعاليات تصفية مسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث النبوي



صبيا 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة صبيا أمس، فعاليات تصفيات مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - لحفظ الحديث النبوي في دورتها الـ 13 على مستوى الإدارة والمكاتب التابعة لها، وذلك في مقر الإدارة النسائية بالمحافظة.

بدورها ألقت مساعدة مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية حنان بنت علي الحازمي، كلمة أوضحت فيها أهمية هذه المسابقة كونها تهدف إلى حفظ السنة النبوية، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع وربط الناشئة والشباب بالسنة النبوية وتشجيعهم على العناية بها وحفظها وتطبيقها.

عقب ذلك تم إعلان نتائج الطالبات، حيث حصلت لجين بنت علي ضيف الله غروي على المركز الأول على مستوى المرحلة الابتدائية من ابتدائية الغراء، فيما نالت المركز الثاني الطالبة رغد محمد إدريس علي من مدرسة متوسطة وتحفيظ صبيا، وحصلت على المركز الثالث الطالبة مها عبد الخالق البسيوني من ثانوية صبيا الثالثة.

وجرى في ختام الفعاليات تسليم الجوائز والشهادات التقديرية للطالبات الفائزات، تشجيعاً لهم وتقديراً للجهود التي بذلوها للوصول إلى هذه المرحلة من المسابقة.

// انتهى //

10:53ت م

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صبيا 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واساختتمت إدارة التعليم بمحافظة صبيا أمس، فعاليات تصفيات مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - لحفظ الحديث النبوي في دورتها الـ 13 على مستوى الإدارة والمكاتب التابعة لها، وذلك في مقر الإدارة النسائية بالمحافظة.بدورها ألقت مساعدة مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية حنان بنت علي الحازمي، كلمة أوضحت فيها أهمية هذه المسابقة كونها تهدف إلى حفظ السنة النبوية، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع وربط الناشئة والشباب بالسنة النبوية وتشجيعهم على العناية بها وحفظها وتطبيقها.عقب ذلك تم إعلان نتائج الطالبات، حيث حصلت لجين بنت علي ضيف الله غروي على المركز الأول على مستوى المرحلة الابتدائية من ابتدائية الغراء، فيما نالت المركز الثاني الطالبة رغد محمد إدريس علي من مدرسة متوسطة وتحفيظ صبيا، وحصلت على المركز الثالث الطالبة مها عبد الخالق البسيوني من ثانوية صبيا الثالثة.وجرى في ختام الفعاليات تسليم الجوائز والشهادات التقديرية للطالبات الفائزات، تشجيعاً لهم وتقديراً للجهود التي بذلوها للوصول إلى هذه المرحلة من المسابقة.// انتهى //10:53ت م0031

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