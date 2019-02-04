السعودية اليوم / مهرجان صبيا للتسوق والترفيه يقدم فقرات تربوية للأطفال



صبيا 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

حقق مهرجان صبيا للتسوق والترفيه في نسخته السادسة، الذي تنظمه حالياً لجنة التنمية السياحية بالمحافظة تحت عنوان " صبيا فن ", العديد من الأهداف التربوية والتعليمية للأطفال من خلال الفعاليات المقدمة.

ويستمتع الأطفال في المهرجان بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تلهم للإبداع والخيال والتعلم وتنشيط الفكر.

وبين المنسق الإعلامي لمهرجان صبيا للتسوق والترفيه نايف زنقوطي, أن تنوع فعاليات مهرجان صبيا للتسوق نقلة جيدة للارتقاء بنوعية المهرجانات، مؤكداً أن المهرجان يهدف من خلال فعاليات الأطفال لتعزيز الثقة لدى الطفل والتفاعل الإيجابي مع الآخرين، وعرض مواهب الأطفال.

// انتهى //

10:52ت م

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صبيا 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسحقق مهرجان صبيا للتسوق والترفيه في نسخته السادسة، الذي تنظمه حالياً لجنة التنمية السياحية بالمحافظة تحت عنوان " صبيا فن ", العديد من الأهداف التربوية والتعليمية للأطفال من خلال الفعاليات المقدمة.ويستمتع الأطفال في المهرجان بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تلهم للإبداع والخيال والتعلم وتنشيط الفكر.وبين المنسق الإعلامي لمهرجان صبيا للتسوق والترفيه نايف زنقوطي, أن تنوع فعاليات مهرجان صبيا للتسوق نقلة جيدة للارتقاء بنوعية المهرجانات، مؤكداً أن المهرجان يهدف من خلال فعاليات الأطفال لتعزيز الثقة لدى الطفل والتفاعل الإيجابي مع الآخرين، وعرض مواهب الأطفال.// انتهى //10:52ت م0030

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