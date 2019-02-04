السعودية اليوم / اهتمامات الصحف السودانية



الخرطوم 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم، تسليم السلطة لأي قوى سياسية أو حزب من خلال صناديق الاقتراع، معلناً التمسك بالمضي قدماً في إجراء الانتخابات وفقاً للبرنامج المقرر بأن تكون في 2020.

ونقلت الصحف عن مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي السفير إسماعيل شرقي أمس إن اتفاق السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى الذي سيتم توقيعه بالخرطوم غداً يمثل إنجازاً كبيراً.

وعرجت صحف الصباح على استنكار دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى الفلسطينية ، تحليق ثلاث طائرات شراعية فوق المسجد الأقصى.

وأخبرت صحف الإثنين عن تمكن قوات الجيش الليبي ، من القضاء على أحد أبرز القيادات الإرهابية "جابر المسماري"، في محاور وسط المدينة القديمة بدرنة.

وركزت صحف السودان على تاكيد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، أنها ستسعى - لحل عملي- لحالة الجمود في البرلمان بشأن شروط خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، وذلك عندما تحاول إعادة فتح المحادثات مع بروكسل.

// انتهى //

10:51ت م

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الخرطوم 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم، تسليم السلطة لأي قوى سياسية أو حزب من خلال صناديق الاقتراع، معلناً التمسك بالمضي قدماً في إجراء الانتخابات وفقاً للبرنامج المقرر بأن تكون في 2020.ونقلت الصحف عن مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي السفير إسماعيل شرقي أمس إن اتفاق السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى الذي سيتم توقيعه بالخرطوم غداً يمثل إنجازاً كبيراً.وعرجت صحف الصباح على استنكار دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى الفلسطينية ، تحليق ثلاث طائرات شراعية فوق المسجد الأقصى.وأخبرت صحف الإثنين عن تمكن قوات الجيش الليبي ، من القضاء على أحد أبرز القيادات الإرهابية "جابر المسماري"، في محاور وسط المدينة القديمة بدرنة.وركزت صحف السودان على تاكيد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، أنها ستسعى - لحل عملي- لحالة الجمود في البرلمان بشأن شروط خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، وذلك عندما تحاول إعادة فتح المحادثات مع بروكسل.// انتهى //10:51ت م0029

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.