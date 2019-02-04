السعودية اليوم / مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية على المنطقة



نجران 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض أجواء المنطقة لعوائق ترابية وأتربة مثارة، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والبقاء في المنزل قدر المستطاع حفاظاً على سلامة الجميع.

كما دعت إلى الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك أو الحديد في حالة هبوب الرياح خشية تطايرها وسقوطها، والحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي، وضرورة اتباع الإرشادات الطبية لمرضى الجهاز التنفسي، متمنية السلامة للجميع.

// انتهى //

10:51ت م

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نجران 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض أجواء المنطقة لعوائق ترابية وأتربة مثارة، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والبقاء في المنزل قدر المستطاع حفاظاً على سلامة الجميع.كما دعت إلى الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك أو الحديد في حالة هبوب الرياح خشية تطايرها وسقوطها، والحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي، وضرورة اتباع الإرشادات الطبية لمرضى الجهاز التنفسي، متمنية السلامة للجميع.// انتهى //10:51ت م0027

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