مكة المكرمة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس
اختتمت اليوم بجامعة أم القرى فعاليات مسابقة تحدي رواد الأعمال التي نظمها كرسي المعلم محمد بن لادن للإبداع وريادة الأعمال، وذلك بمقر شركة وادي مكة للتقنية.
واختير الفائزين الثلاثة من بين 54 فريقاً دخلوا المسابقة، تمت تصفيتهم لـ 13 فريقًا، ثم على ستة فرق، ثم إلى ثلاثة فرق، وحصل على المركز الأول فريق white hat، ويسعى مشروعه إلى محاربة المضايقات التي تتعرض لها المرأة من خلال توفير محتوى تثقيفي تدريبي تفاعلي وتوعوي.
فيما حصل على المرتبة الثانية مشروع MAsquare وهو عبارة عن منصة إلكترونية تربط الطلاب الباحثين عن العمل الجزئي بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وثالثًا حلّ مشروع فريق الرواد الذي يسعى إلى توفير محتوى علمي ترفيهي للنشء عبر منصة إلكترونية متخصصة.
يذكر أن المسابقة تأتي ضمن برامج وأهداف الكرسي للإسهام في نشر ثقافة الإبداع وريادة الأعمال، وإنتاج البحوث العلمية الرصينة في مجال الإبداع، إضافة إلى بناء الباحثين المتخصصين المهتمين بهذا القطاع، إلى جانب تقديم ورش عمل مكثفة، أطلعت المشاركين على كيفية توليد الأفكار و تطوير نموذج العمل التجاري، إضافة إلى كيفية عمل الأبحاث السوقية والدخول إلى السوق ومهارة العرض أمام المستثمر، بالتعاون مع حاضنة نمو بشركة وادي مكة.
// انتهى //
10:44ت م
0026
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختتام فعاليات مسابقة تحدي رواد الأعمال بجامعة أم القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.