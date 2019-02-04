اقتصادي / تراجع أسعار الذهب وسط تعاملات هزيلة مع انحسار العزوف عن المخاطرة



لندن 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع انحسار العزوف عن المخاطرة وسط دلائل على تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في حين ظل الدولار القوي يضغط على المعدن النفيس.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.4 % إلى 1313.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش .

وهبط الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1317.3 دولار للأوقية.

// انتهى //

10:33ت م

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لندن 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واستراجعت أسعار الذهب اليوم مع انحسار العزوف عن المخاطرة وسط دلائل على تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في حين ظل الدولار القوي يضغط على المعدن النفيس.ونزل السعر الفوري للذهب 0.4 % إلى 1313.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش .وهبط الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1317.3 دولار للأوقية.// انتهى //10:33ت م0021

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