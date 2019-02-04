السعودية اليوم / أنا أقدر .. دورة لتدريب المكفوفين على صيد الأسماك في جازان



جيزان 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

تنظم جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بمنطقة جازان الخميس المقبل، دورة تدريبية لتعليم صيد الأسماك بطريقة "الكاستينج " للمكفوفين، وذلك بقاعة التدريب بمدينة الملك فيصل

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أبوبكر بن محمد فرساني أن الدورة التدريبية التي تستمر شهراً كاملاً، تأتي كأحد البرامج التعليمية التي تقدمها الجمعية، ويستفيد منها 11 كفيفًا، وتتضمن مجموعة من ورش العمل التدريبية والنظرية والتطبيقية لتعليم المكفوفين طرق صيد الأسماك باستخدام القصبة والطعم الصناعي "الكاستينج" بمشاركة مدربين متخصصين.

‏‫وأضاف أن المشروع يهدف لاستثمار الموروث البحري بجازان والمحافظة على التراث وتعليمه للمكفوفين لبث روح المنافسة بينهم، واستثمار أوقاتهم وتحدي الإعاقة بتعليمهم طرق الصيد، لتصبح فيما بعد مصدرًا للرزق أو الهواية، مشيراً إلى التعاون المثمر بين الجمعية ومكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة واتحاد سنارة جازان لتنفيذ الدورة التدريبية التي تعـد الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

// انتهى //

10:23ت م

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جيزان 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واستنظم جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بمنطقة جازان الخميس المقبل، دورة تدريبية لتعليم صيد الأسماك بطريقة "الكاستينج " للمكفوفين، وذلك بقاعة التدريب بمدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان تحت شعار "أنا أقدر".وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أبوبكر بن محمد فرساني أن الدورة التدريبية التي تستمر شهراً كاملاً، تأتي كأحد البرامج التعليمية التي تقدمها الجمعية، ويستفيد منها 11 كفيفًا، وتتضمن مجموعة من ورش العمل التدريبية والنظرية والتطبيقية لتعليم المكفوفين طرق صيد الأسماك باستخدام القصبة والطعم الصناعي "الكاستينج" بمشاركة مدربين متخصصين.‏‫وأضاف أن المشروع يهدف لاستثمار الموروث البحري بجازان والمحافظة على التراث وتعليمه للمكفوفين لبث روح المنافسة بينهم، واستثمار أوقاتهم وتحدي الإعاقة بتعليمهم طرق الصيد، لتصبح فيما بعد مصدرًا للرزق أو الهواية، مشيراً إلى التعاون المثمر بين الجمعية ومكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة واتحاد سنارة جازان لتنفيذ الدورة التدريبية التي تعـد الأولى من نوعها على مستوى المملكة.// انتهى //10:23ت م0019

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