السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من محافظة الخليل



الخليل 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية في المحافظة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسام أبو شخيدم، والأسير المحرر مقداد القواسمي، بعد أن داهمت منزليهما في مدينة الخليل وعبثت بمحتوياتهما.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت عوا وحلحول، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات الأهالي، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.

// انتهى //

10:17ت م

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الخليل 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية في المحافظة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسام أبو شخيدم، والأسير المحرر مقداد القواسمي، بعد أن داهمت منزليهما في مدينة الخليل وعبثت بمحتوياتهما.وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت عوا وحلحول، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات الأهالي، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.// انتهى //10:17ت م0017

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