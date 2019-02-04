"القرض الحسن".. مبادرة لمنح تمويل عقاري لمن تجاوز 50 عاما

الخليج 365 -

صرحت مصادر، بأن الصندوق العقاري يستعد لإطلاق مبادرة القرض الحسن؛ وذلك لمنح تمويل عقاري لفئة محددة من المستفيدين من ذوي الأعمار من 50 سنة وأعلى لتسهيل امتلاكهم.

وعن معايير القبول في البرنامج، ذكرت المصادر أنها جاءت كالتالي:

– أن يكون عمر المستفيد 50 سنة وأكثر.

– راتب المستفيد أقل من 14 ألف ريال، حيث يتم احتساب الراتب كما هو معمول به في راتب الدعم ” الراتب الأساسي- بدل السكن- التأمينات أو التقاعد ” .

أما فيما يتعلق بالمستفيدين بالقرض، فسوف يستفيد منه من هم ضمن قائمة صندوق التنمية العقارية أو وزارة الإسكان، حيث سيتم العمل على دعم المستفيدين المدنيين في هذه المبادرة.

كما أشارت المصادر إلى أنه يتم التأكد من أهلية المستفيد للمبادرة من خلال خدمة الحاسبة وذلك بإدخال معايير أهلية المستفيد، فيما يكون عمر المستفيد 50 سنة وأكثر؛ من خلال حقل تاريخ الميلاد.

كما يكون راتب المستفيد 14 ألف ريال وأقل من خلال حقل الدخل الشهري، واستخدام الرموز الوظيفية الخاصة بالمستفيدين المدنيين.