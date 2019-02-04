شكرا لقرائتكم خبر عن العريفي مديراً لصحة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل



< Previous PageNext Page > أصدر وزير الصحة قراراً بتكليف الدكتور إبراهيم بن عبد الكريم العريفي مديراً لصحة المنطقة الشرقية لمدة عام اعتباراً من 26 / 5 / 1440

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