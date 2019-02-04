شكرا لقرائتكم خبر عن رفع ألف سيارة تالفة في عسير والان نبدء بالتفاصيل

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها جهودها في إزالة المحلات التجارية المخالفة "الأكشاك" وسحب المركبات التالفة والمشوهة للمظهر العام، وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه جرى خلال الأسبوع الماضي إزالة نحو 16 كشكاً مخالفاً، وسحب أكثر من 1,152 مركبة تالفة ومهملة في مواقع متفرقة من محافظات منطقة عسير، إلى جانب إعادة طلاء أكثر من 3,380 متر مربع من الجدران لإزالة الكتابات المشوهة للمنظر العام، وإصلاح حفر الشوارع التي بلغت 861 حفرة تمت معالجتها.

وأشار الدكتور الحميدي إلى أن الحملة تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.