شكرا لقرائتكم خبر عن غرق قارب مهاجرين قبالة جزر البهاما ومصرع 28 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

لقى 28 شخصا مصرعهم إثر غرق قارب يحمل مهاجرين من هاييتى قبالة سواحل جزر البهاما، بينما تمكنت السلطات المعنية من إنقاذ 17 شخصا آخرين من ركاب القارب.

وقال الضابط بقوة الدفاع الملكية لجزر البهاما جوناثان رول- فى تصريح نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين " أن سكان جزيرة "أباكو" قد عثروا على عدد من جثث الضحايا فى المياه الساحلية، وأن قوات الدفاع التابعة للجزر بدأت بالتعاون مع قوات خفر السواحل الأمريكى فى عملية بحث عن المهاجرين عثرت خلالها على ما لا يقل عن 28 جثة داخل وحول القارب الغارق بينما تم إنقاذ 17 شخصا آخرين".