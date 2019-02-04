شكرا لقرائتكم خبر عن غرق قارب مهاجرين قبالة جزر البهاما ومصرع 28 شخصا والان نبدء بالتفاصيل
وقال الضابط بقوة الدفاع الملكية لجزر البهاما جوناثان رول- فى تصريح نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين " أن سكان جزيرة "أباكو" قد عثروا على عدد من جثث الضحايا فى المياه الساحلية، وأن قوات الدفاع التابعة للجزر بدأت بالتعاون مع قوات خفر السواحل الأمريكى فى عملية بحث عن المهاجرين عثرت خلالها على ما لا يقل عن 28 جثة داخل وحول القارب الغارق بينما تم إنقاذ 17 شخصا آخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر غرق قارب مهاجرين قبالة جزر البهاما ومصرع 28 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.