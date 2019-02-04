شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار هافانا يحصد أرواح 6 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الصحة العامة فى كوبا خوسيه إنخيل ميراندا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الاثنين، - "توفى شخصان كانا ضمن 13 جريحا فى حالة خطرة، وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى سقوط 3 قتلى".
يذكر أنه فى 27 يناير الماضي، اجتاح إعصار عنيف تشكل فى خليج المكسيك وصنف من الدرجة الرابعة، غربى كوبا برياح عاتية بلغت سرعتها 100 كم فى الساعة
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