شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار هافانا يحصد أرواح 6 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار العنيف الذى ضرب شرق العاصمة الكوبية هافانا، إلى 6 قتلى، فضلا عن عدد من المصابين.

وقال وزير الصحة العامة فى كوبا خوسيه إنخيل ميراندا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الاثنين، - "توفى شخصان كانا ضمن 13 جريحا فى حالة خطرة، وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى سقوط 3 قتلى".

يذكر أنه فى 27 يناير الماضي، اجتاح إعصار عنيف تشكل فى خليج المكسيك وصنف من الدرجة الرابعة، غربى كوبا برياح عاتية بلغت سرعتها 100 كم فى الساعة