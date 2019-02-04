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شكرا لقرائتكم مسام ينتزع 41 ألف لغم حوثي في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مكتب “مسام” الإعلامي نقلاً عن مدير عام المشروع أسامة القصيبي، أن الفرق الهندسية الميدانية التابعة للمشروع نزعت في الأسبوع الأخير من يناير الماضي، 2196 لغماً وذخيرة غير منفجرة.
وأوضح مكتب “مسام” في بيان له، أن الفرق نزعت في الأسبوع الأخير من يناير الماضي 1025 لغماً مضاداً للدبابات، و32 مضاداً للأفراد.
وقال مدير عام المشروع القصيبي إن “الفرق الميدانية نزعت في الأسبوع ذاته 1118 ذخيرة غير منفجرة، و21 عبوة ناسفة”.
وأضاف القصيبي أن الفرق نزعت خلال يناير الماضي 9379 لغماً، ليصل مجموع ما نزعه منذ انطلاق المشروع في يونيو الماضي وإلى 31 يناير الماضي 41013 تنوعت بين ألغام وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة.
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