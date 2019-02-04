شكرا لقرائتكم سفارة المملكة لدى أستراليا تحذر المواطنين من أمطار غزيرة وفيضانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت سفارة المملكة لدى أستراليا المواطنين والمواطنات المتواجدين في ولاية كوينزلاند من احتمالية حدوث فيضانات في بعض أجزاء الولاية، نظرا لفتح السدود بسبب تواصل هطول الأمطار الغزيرة.

ودعت السفارة المواطنين والمواطنات لتوخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات وتوجيهات السلطات الأسترالية، والتواصل مع السفارة عند الحاجة.

وقالت السفارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنها تود تنبيه جميع المواطنين والمواطنات المتواجدين بولاية كوينزلاند بتوخي الحيطة والحذر، لاحتمالية وقوع فيضانات ببعض مناطق الولاية، نظرا لفتح السدود بسبب تواصل الأمطار الغزيرة، كما تأمل من الجميع اتباع تعليمات الحكومة الأسترالية بهذا الشأن وعند الحاجة التواصل مع السفارة عبر الأرقام: 0061432257277-0096692003334”.

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