شكرا لقرائتكم فيديو.. سباق بين 3 سيارات ينتهي بكارثة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهر مقطع فیديو متداول نهاية كارثية لسیارة كانت تسیر بسرعة جنونية، وتسابق سیارتین أخريین بأحد الشوارع يرجح أنه في العاصمة الرياض، ما تسبب في وقوع حـادث مروع.

وبیَّن الفیديو الذي نشره حساب “طرق الرياض” على “تويتر”، 3 سیارات تسير بسرعة كبیرة فیما يبدو أنه سباق بینها، قبل أن تنحرف إحداها لتعبر الطريق المجاور وتتعرض لحـادث مؤسف.

وأثار الحادث استیاء متداولي الفیديو الذين أبدوا أسفهم من استمرار تلك الظاهرة وعدم الاكتراث بخطورتها على حياة المارة وقائدي المركبات.

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