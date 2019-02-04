شكرا لقرائتكم تجاوباً مع “المواطن”.. تغيير عمود كهرباء وأسلاك متدلية بمضايا جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تجاوبت كهرباء جازان مع ما نشرته صحيفة “متابعات الخليج 365” مساء أمس بعنوان “أسلاك متدلية تحمل الموت في شوارع مضايا جازان والكهرباء تتجاهل”.

وكانت” متابعات الخليج 365 “قد سلطت الضوء على معاناة أهالي حي الملك فهد في بلدة المضايا التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان بسبب تدلي أسلاك كهربائية مكشوفة وانقطاع وضعف التيار الكهربائي عن المنازل المجاورة.

وقد تجاوبت الشركة مع ما نشرته الصحيفة بأقل من ساعتين حيث اتجهت فرق الطوارئ إلى الموقع وقامت بالعمل على رفع هذه الأسلاك وتغيير بعض أعمدة الكهرباء في الشارع وذلك من الساعة 11 ليلاً إلى الساعة 5 صباحاً وإنهاء المعاناة التي عاشها الحي لأكثر من 8 ساعات.

وقد أشاد الأهالي بدور “متابعات الخليج 365” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤول وأيضا التفاعل السريع من قبل كهرباء جازان في فترة قصيرة جداً مثمنين هذا التفاعل السريع.

من جانبهم قدم الأهالي شكرهم وتقديرهم عبر “متابعات الخليج 365” لكهرباء جازان ولمديرها على هذا التفاعل مثمنين جهوده في خدمة الوطن والمواطن.



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