شكرا لقرائتكم هجوم مسلح يستهدف حافلة زوار إيرانيين شمال بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن قائم مقام قضاء بلد، المهندس عامر عبدالهادي، أن هجوماً مسلحاً استهدف حافلة تُقل زواراً إيرانيين في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وأكد أن حافلة عراقية تنقل زواراً إيرانيين (8 زوار بالإضافة إلى سائق الحافلة) كانت متوجهة إلى أحد المراقد الدينية في غرب القضاء، تعرضت لإطلاق نار كثيف من أحد البساتين الواقعة على جانب الطريق؛ ما أدى إلى إصابة الجميع بجروح متفاوتة، ثلاثة منهم حالتهم خطرة جداً.

وأضاف القائم مقام أنه تم تطويق مكان الحادث وانتشار القوات الأمنية، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى بلد للعلاج، وعند وصولهم أشار الأطباء إلى نقل الثلاثة على وجه السرعة إلى العاصمة بغداد لكون جروحهم بليغة وحالتهم خطرة جداً.

إلى ذلك، كشف أنه قبل يومين فقط تعرضت نقطة أمنية تابعة للحشد العشائري إلى هجوم مسلح في نفس المنطقة، ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الحشد العشائري وجرح ثلاثة آخرين.

من جانبه أكد رئيس المجلس المحلي لقضاء بلد، فاضل جعفر أن الهجوم وقع على طريق نقطة 14غرب قضاء بلد قرب قرية تسمى أحباب تل الذهب، وهذه القرية من القرى التي توجد فيها نشاطات لخلايا إرهابية وخصوصاً تنظيم داعش.

كما أفاد مواطنون، وفقاً للعربية نت، من قضاء بلد أن مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه الحافلة من أحد المناطق الزراعية، ما أوقع العديد من الجرحى.

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