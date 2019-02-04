شكرا لقرائتكم فيديو.. فجر السعيد: العلاقات السعودية الكويتية في أجمل حالاتها لولا هالأشكال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

استنكرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، تغريدة للكويتي ناصر الدويلة، ادعى خلالها أن الإعلام السعودي يعتبر الكويت محافظة من محافظات المملكة السعودية.

وقالت السعيد خلال برنامجها ”هنا الكويت” : ”ناصر الدويلة مغرد تغريدة ما لها معنى، وأنا لا شوفت إعلام سعودي يقول الكلام اللي انت تقوله”.

وأكدت السعيد أن العلاقة بين السعودية والكويت أكبر من هذه التراهات، قائلة: ” العلاقات بين البلدين في أجمل حالاتها لولا هالأشكال”.

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