شكرا لقرائتكم قرقاش: شتان بين من يستضيف مفتي الإرهاب ومن يستضيف بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن زيارة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر، للإمارات تحمل قيمة إنسانية عميقة.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “شتان بين من يستضيف مفتي العنف والإرهاب ومن يصدر فتاوى تبرر استهداف المدنيين، ومن يستضيف بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في حوار المحبة والتواصل”.

وأضاف:”المنطقة من خلال الرؤية الإيجابية تعزز موقعها في العالم وتعمق ارتباطها بالنهج الجامع للإنسانية”.

وتابع: “نرحب ببيان قداسة البابا فرنسيس الذي يحث على السلام في اليمن.. يجب التأكيد على تنفيذ اتفاقية استوكهولم لجعل 2019 عام السلام في اليمن”.

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، استقبل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس خلال زيارته لدولة الإمارات، وهي الزيارة الأولى لدول الخليج، حيث يشارك في لقاء الأخوة الإنسانية مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

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