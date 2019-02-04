الان تتابع وظائف للجنسين في جامعة الملك سعود والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلن مركز التدريب وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود عن حاجته لمتعاونين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للرجال والنساء وذلك في تخصصات العلاقات العامة والموارد البشرية وإدارة الأعمال والمحاسبة. وسيتم للتقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى إيميل المركز وهو : [email protected]

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