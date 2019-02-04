7 قتلى في انقلاب حافلة بموسكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو

لقي 7 أشخاص بينهم 3 أطفال حتفهم وأصيب آخرون في حادث مروري وقع على طريق سيارات سريع قرب مدينة كالوجا جنوب غرب العاصمة الروسية موسكو، طبقا لما ذكره موقع «روسيا اليوم» أمس.

وقال مصدر في الشرطة «انقلبت حافلة لنقل الركاب، وانزلقت في قناة على حافة طريق سيارات سريع، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين»، وكانت الحافلة متجهة في رحلة من بلدة يارتسيفو إلى مدينة كالوجا، وعلى متنها 48 راكبا بينهم 33 طفلا، في طريقهم إلى إحدى الفعاليات الرياضية.