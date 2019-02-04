6.3 ملايين شخص يعانون الجوع بأفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كابول

وجهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أمس، نداء لجمع معونات بقيمة 50 مليون دولار لمساعدة إجمالي 6.3 ملايين شخص، من بينهم نحو 3.8 ملايين طفل في أفغانستان.

وأضافت اليونيسيف في بيان أن الأموال ستقدم «دعما لإنقاذ حياة» أكثر من 570 ألف طفل بتوفير رعاية صحية أساسية ومواد غذائية وماء وصرف صحي، بين أشياء أخرى، وقالت أديل خضر، ممثلة اليونيسيف في أفغانستان إن الأطفال ما زالوا يتحملون وطأة الصراع والظروف المناخية السيئة، وأضافت أن نحو ثلاثة من عشرة أطفال يواجهون ضغوطا نفسية و600 ألف آخرين تحت عمر خمس سنوات يعانون من سوء تغذية حاد.