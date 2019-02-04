تدريب عسكري إماراتي ـ عماني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت أمس في سلطنة عمان فعاليات التمرين المشترك «تعاون 2» بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويتضمن التمرين الذي يستمر حتى 14من شهر فبراير الحالي عددا من الفعاليات التدريبية الميدانية، إلى جانب أداء المهام والواجبات الميدانية، التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى المشاركين أثناء تنفيذ الأعمال العسكرية المشتركة.

وتهدف مثل هذه التمارين إلى رفع الكفاءة القتالية، وتنمية المهارات القيادية، وتبادل الخبرات، وتفعيل خطط التدريب والتمارين المشتركة، ودعم أواصر التعاون العسكري المشترك.