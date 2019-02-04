الفيحاء يعيد الشرميطي بعد غياب 9 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينتظر أن يكون الفيحاء قد حسم أمس رسميا التعاقد مع لاعب النجم الساحلي التونسي، أمين الشرميطي، أو تأجيل ذلك إلى اليوم قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي منتصف ليل اليوم.

وكان الشرميطي فسخ تعاقده مع ناديه حتى يلحق بالفيحاء.

وسبق للشرميطي خوض تجربة في الدوري السعودي من خلال تمثيل فريق الاتحاد قبل 9 سنوات، وتحديدا في 2009. كما خاض تجارب احترافية خارجية، بينها اللعب لهرتا برلين الألماني.

من جهة ثانية، تفاضل إدارة الفيحاء بين عدد من المدربين بعد أن أعلنت أمس الأول عقب الخسارة من القادسية 0-2، إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الصربي سلافوليوب موسلين.