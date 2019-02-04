الشباب يلتقي الرائد بهدف ملاحقة النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

يضع الشباب ملاحقة المركز الثاني في سلم دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هدفه الرئيس وهو ينازل الرائد عند الساعة الـ 6.25 مساء اليوم على ملعب المجمعة بعد نقل اللقاء من الرياض، نتيجة إصلاح أرضية معلبي الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد، بعد أن وسع الفريق نشاطاته في الفترة الشتوية بالتعاقد مع المهاجم الجامبي ستيف تراولي.

ويسير الشباب صاحب المركز الثالث برصد 33 نقطة، بخطى ثابتة مع مدربه الروماني اريوس سوموديكا.

وخرج الشباب بالتعادل 0-0 في مباراته الماضية أمام الاتحاد.

وتكمن قوة الليث في خط وسطه بوجود المغربي مبارك بوصوفه وصوماليا وبوديسكو، بجانب تميزه بخط دفاع قوي بقيادة جمال بلعمري والحارس فاروق بن مصطفى.

أما الرائد فظهر هذا الموسم بصورة متذبذبة، رغم مجهودات مدربه البلجيكي بيسنيك هاسي والذي يحاول أن يصنع شخصية للفريق في الدوري بعد أن نجح في حصد 22 نقطة وضعته في المركز الـ11 بـ 22 نقطة.

ويسعى الرائد اليوم لخطف الفوز رغم معرفته بتفوق عناصر الشباب، معتمدا على عودة مهاجمه المغربي أحمد حمودان بعد انقضاء عقوبة الإيقاف بالبطاقات الملونة.

وما زال الفريق يعاني من ضعف الدفاع، مما يجبر المدرب على تكثيف منطقة الوسط والميل إلى الألعاب الدفاعية والاعتماد على الهجوم المرتد السريع والاستغلال سرعة حمودان وتمركز صالح الشهري في منطقة الـ18.

وينتظر أن يدخل اللاعب المعار من النصر خالد الغامدي ضمن قائمة الفريق لتعزيز دفاعات الفريق اليوم.

وكان لقاء الدور الأول انتهى بالتعادل 1-1.