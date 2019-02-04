تغريدة تنقل رومارينيو للبرازيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

أثارت تغريدة لنادي كورينثيانز البرازيلي أمس الشكوك حول عودة مهاجم الاتحاد، رومارينيو للنادي البرازيلي الذي سبق أن لعب له في الفترة من 2012-2014.

ونشر كورينثيانز تغريدة بحسابه الرسمي في تويتر رحبا فيها باللاعب على طريقة (كيف حالك.. بأسلوب رومارينيو) تضمنت نشر 9 صور للاعب كرمزية لرقم فانيلته مع الاتحاد (9). على الصعيد نفسه تسابق إدارة الاتحاد الزمن من أجل إنهاء ملف التعاقد مع مهاجم وصانع لعب بطلب من المدرب سلافن بيليتش.

يذكر أن باب الانتقالات الشتوية سيغلق منتصف ليل اليوم.