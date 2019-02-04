770 مليون عنوان بريد الكتروني مخترق على الشبكة العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل كشف باحث في مجال أمن الانترنت أن هناك نحو 770 مليون عنوان بريد الكتروني، فضلا عن الملايين من كلمات المرور، تم اختراقها في إطار عملية خرق واسعة النطاق لأمن البيانات.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية حث الباحث تروي هانت في تدوينة على شبكة الانترنت مستخدمي جميع خدمات البريد الالكتروني إلى التحقق بشكل فوري بشأن ما إذا كانت كلمات المرور الخاصة بهم قد تعرضت للسرقة ضمن كلمات المرور المسروقة، وذلك من خلال منصة للتحقق الأمني تحمل اسم «Have I been pwned».

وكشف هانت الذي أسس موقعا الكترونيا يحمل الاسم نفسه أن هناك 772 مليونا و904 آلاف و991 عنوان بريد الكتروني، فضلا عن 21 مليونا و222 ألفا و975 كلمة مرور، تم تخزينها على خدمة الحوسبة السحابية «ميجا»، ويتداولها قراصنة الانترنت في الوقت الحالي.