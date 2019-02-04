قرص الكتروني لمتابعة اضطرابات المعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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طور فريق من الباحثين في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة قرصا الكترونيا مصنوعا من مادة رخوة تشبه الجيلي، ما إن يبتلعه المريض ويصل إلى المعدة، حتى ينتفخ ليصل إلى حجم كرة تنس الطاولة، ويبقى في الداخل لفترة طويلة لمراقبة اضطرابات الجهاز الهضمي. ويحتوي القرص على وحدة استشعار يمكنها قياس درجة حرارة المعدة لمدة 30 يوما بشكل متواصل، وإذا ما استدعت الحاجة إخراج القرص من معدة المريض، فإنه يشرب سائلا يحتوي على الكالسيوم، مما يؤدي إلى انكماش القرص إلى حجمه الأصلي، وهو ما يسمح بمروره بسهولة إلى خارج الجسم.
ويتكون القرص من خليط من الهيدروجيل والبوليمارات والمياه، مما يتيح له تغيير حجمه بسهولة داخل بطن المريض، ويكسبه قدرة على تحمل البيئة الحمضية داخل المعدة.
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