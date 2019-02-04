بيع سترة تنتمي لجماعة إرهابية في مزاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة بيعت سترة في مزاد علني في مدينة بنسلفانيا تنتمي لأحد أفراد الجماعة المسيحية المتطرفة كو كلوكس كلان، اختصار KKK. إذ تؤمن هذه الجماعة الإرهابية بتفوق العرق الأبيض والعنصرية. وألقى مالك القطعة التي بيعت في المزاد طابع السرية على هويته، إذ قام بالتعاون المسبق مع مقيمي المزاد، وأودعها لهم. وكان مع السترة التي بيعت غطاء للرأس، إذ بلغ سعرها الإجمالي ثلاثة آلاف دولار أمريكي. وأفصحت قناة KTLA 5 عن ظهور موجة من الانتقادات الساخطة التي زامنت ظهورها انتهاء المزاد.



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