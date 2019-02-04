"الجوازات": التمديد آليًّا 6 أشهر لليمنيين المقيمين بالسعودية دون مراجعة

أعلنت المديرية العامة للجوازات الانتهاء من التمديد آليًّا، ولمدة (ستة أشهر)، لحاملي "هوية زائر" من الأشقاء اليمنيين المقيمين في السعودية دون مراجعة إدارات الجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني لمن انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم بتاريخ 20 ربيع الأول 1439هـ، وقاموا بالمبادرة بإنهاء إجراءات التمديد قبل نهاية يوم 4 جمادى الأولى 1440هـ.
وفي التفاصيل، أوضحت الجوازات أنه يمكن للمستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، وإكمال إجراءات طباعة وإيصال "هوية زائر"، واستلامها عن طريق خدمة البريد السعودي "واصل". كما أنه بإمكان المستفيد استرجاع المبالغ المستحصلة للغرامة عن طريق حسابه في نظام سداد.
إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل
من مصر 00201025198165
من السعودية 00966532159578
من الخليج وبلاد الشام 00971504893881
تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة
ودعت المديرية العامة للجوازات الإخوة الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في السعودية الممنوحة لهم "هوية زائر"، ولم يتم التمديد لهم لأي سبب، وكذلك الذين انتهت صلاحية "هوية زائر" الممنوحة لهم قبل أو بعد تاريخ 20 ربيع الأول 1439هـ، إلى المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد بمراجعة المواقع المخصصة لتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين في مختلف مناطق السعودية؛ وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تمديد "هوية زائر" لهم، وطباعتها، واستلامها.
]]>
كانت هذه تفاصيل خبر "الجوازات": التمديد آليًّا 6 أشهر لليمنيين المقيمين بالسعودية دون مراجعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.