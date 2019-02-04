، محافظ بلقرن يدشّن مبنى مكتب التعليم بالبشائر ويكرّم 42 طالباً ،

محمد بن مسعود - الدمام - تجوّل بمرافقه وأقسامه يرافقه "الهاجرى" ورؤساء المراكز بالمحافظة

افتتح محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، أمس الأحد، مبنى مكتب التعليم بالبشائر، شمالي منطقة عسير، بحضور مدير تعليم بيشة نايف الهاجري؛ ورؤساء المراكز بالمحافظة.

وتجوّل المحافظ في مرافق وأقسام المكتب واطلع على الإنجازات، ثم دشّن وحدة الخدمات الإرشادية بالمكتب، وهي عبارة عن مكان مخصص يتم فيه تنفيذ الجوانب التقنية لمفاهيم التوجيه والإرشاد في مجالاته الإنمائية والوقائية والعلاجية كافة كدراسة الحالة والمقابلة الإرشادية وملاحظة السلوك، إضافة إلى مهام أخرى.

وفي مقر ثانوية البراء بن عازب، افتتح المحافظ معرض الإرشاد التعليمي والمهني بمكتبَي البشائر وبلقرن، وشهد حفلاً خطابياً بهذه المناسبة تخللته كلمات ومشاركات متنوعة لطلاب المدرسة، ثم تمّ تكريم 13 طالباً متفوقاً و29 طالباً متميزاً سلوكياً في مدارس مكتب تعليم البشائر.

حضر الفعاليات المستشار التعليمي أحمد الشمراني؛ ومدير المكتب سفر الخثعمي؛ ورئيس قسم التوجيه والإرشاد عبيد الشهراني؛ وعدد من القيادات التعليمية.