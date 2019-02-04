، تمهيداً لموجة عدم استقرار قادمة .. كراني يكشف خط سير الكتلة الباردة ،

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توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن تسيطر كتلة هوائية باردة على الشمال وتمتد إلى الوسطى مع تراجع للكتلة الدافئة.
وقال اليوم الإثنين عبر حسابه في "تويتر": أخدود هوائي بارد يسيطر على الشمال، يمتد إلى الوسطى، الغربية، الشرقية، مع تراجع ملموس للكتلة الدافئة جنوباً.. مع تقدم ساعات النهار سينحسر محور الأخدود البارد على القطاع الشرقي ويبدأ الدفء يسود أجواء الغربية، الوسطى، الشمال استعداداً لاستقبال عدم استقرار قادم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم قدوم موجة باردة تؤثر في المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة.. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، كذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وأضافت: كما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، والطائف.
تمهيداً لموجة عدم استقرار قادمة .. كراني يكشف خط سير الكتلة الباردةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن تسيطر كتلة هوائية باردة على الشمال وتمتد إلى الوسطى مع تراجع للكتلة الدافئة.
وقال اليوم الإثنين عبر حسابه في "تويتر": أخدود هوائي بارد يسيطر على الشمال، يمتد إلى الوسطى، الغربية، الشرقية، مع تراجع ملموس للكتلة الدافئة جنوباً.. مع تقدم ساعات النهار سينحسر محور الأخدود البارد على القطاع الشرقي ويبدأ الدفء يسود أجواء الغربية، الوسطى، الشمال استعداداً لاستقبال عدم استقرار قادم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم قدوم موجة باردة تؤثر في المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة.. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، كذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وأضافت: كما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، والطائف.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
08:47 AM
قال: تراجع ملموس للكتلة الدافئة جنوباً وانحسار محور الأخدود البارد
توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن تسيطر كتلة هوائية باردة على الشمال وتمتد إلى الوسطى مع تراجع للكتلة الدافئة.
وقال اليوم الإثنين عبر حسابه في "تويتر": أخدود هوائي بارد يسيطر على الشمال، يمتد إلى الوسطى، الغربية، الشرقية، مع تراجع ملموس للكتلة الدافئة جنوباً.. مع تقدم ساعات النهار سينحسر محور الأخدود البارد على القطاع الشرقي ويبدأ الدفء يسود أجواء الغربية، الوسطى، الشمال استعداداً لاستقبال عدم استقرار قادم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم قدوم موجة باردة تؤثر في المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة.. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، كذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وأضافت: كما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، والطائف.
، تمهيداً لموجة عدم استقرار قادمة .. كراني يكشف خط سير الكتلة الباردة ،
المصدر : الخليج 365
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