بلقيس تعرب عن سعادتها بنجاح وصلتها الغنائية في افتتاح بطولة الجولف العالمية

أعربت الفنانة بلقيس أحمد، عن سعادتها البالغة بالحضور الجماهيري الكبير للحفل العالمي الذي أقيم ضمن مواصفات تنظيمية عالمية، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة.

وألهبت المطربة حماس الجماهير الغفيرة التي حضرت الحفل العالمي، المقام في ظل الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية للجولف، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه.

وتنقلت بلقيس خلال وصلتها الفنية بين مجموعة كبيرة من أغنياتها المتنوعة الألوان الموسيقية من الخليجية والعربية التي اختارتها بالتعاون مع جمهورها قبل الحفل، الذي وصفه الحضور بأنه الأنجح حماسًا وتفاعلًا رغم مشاركة الفنان الجامايكي شون بون في نفس الحفلة الغنائية.

وأعربت الفنانة بلقيس خلال الحفل، عن سعادتها البالغة بالحضور الكبير، ونجاح ثاني حفلاتها الجماهيرية والمباشرة في مدينة جدة، خاصة وأن الحفل الثاني ضمّ مجموعة وشرائح أخرى من المجتمع السعودي من الجنسين، وقالت: «هذا أمر رائع أن تلتقي كل الأعمار والفئات في هذا الحفل ذي المواصفات العالمية تنظيمًا وحضورًا ونجومًا، وحماسي لملاقاة هذا الجمهور الرائع كان كبيرًا واستعدّيت له بحب وشوق وكأنها حفلتي الأولى أمامهم».

وأكدت بلقيس أن «الوقوف أمام الجمهور السعودي دائمًا ما يكون مختلفًا ومميزًا ويبقى عالقًا في ذاكرة وتاريخ أي فنان»، موضحة أن «هذا يعود إلى محبة الجمهور الذي يأتي لحضورك بكل حماس كما كان في هذا الحفل».

ووجهت شكرها إلى الجميع على دعمها ومساندتها ومتابعتها دائمًا بالحضور في الحفلات أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في كل مكان في العالم، مؤكدة امتنانها أيضًا لإدارة شركتها "سيمفوني أيفنت" على تنظيم فقرتها بهذا الأسلوب العالمي والمميز على صعيد التنظيم والاستعداد.

هذا وأكدت بلقيس أن برنامجها الفني خلال الفترة المقبلة سيكون حافلًا ومتنوعًا من حفلات وإصدارات غنائية ومشاركات في السعودية والخليج والوطن العربي، وأنها تستعد للكشف عن مجموعة أخرى من نشاطاتها وأعمالها في وقتها المخصص.

