وزير التعليم: آمل أن يشمل تعليق الدراسة بتبوك المعلمين والمعلمات

علق الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، على تعليق الدراسة بمدارس تبوك، قائلًا: آمل أن يشمل تعليق الدراسة المعلمين والمعلمات.

وأضاف وزير التعليم، عبر الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، آمل أن يشمل تعليق الدراسة أيضًا الإداريين والإداريات في المدارس المعلقة فيها الدراسة؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

وكان مدير عام تعليم تبوك، وجَّه بتعليق الدراسة غدًا الاثنين، في مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها.

ونشر الحساب الرسمي لإدارة تعليم تبوك، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وجَّه مدير عام تعليم تبوك بتعليق الدراسة غدًا الاثنين الموافق 22-5-1440هـ في مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها».

وأرجعت إدارة تعليم تبوك، القرار؛ لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

يشار إلى أن تعليق الدارسة هو إجراء وقائي يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ويتم في حالتين فقط، وهما: وجود تنبيه متقدم، أو تحذير من ظواهر جوية بناء على تقارير الأرصاد.

وكان الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، وجَّه بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات الوزارة كافة، على أن تصرف بشكل عاجل جدًا.

قال آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «انسجامًا مع التوجيهات السامية وعملًا بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً، وجهتُ المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة، على أن تصرف بشكل عاجل جدًا».