شكرا لقرائتكم خبر عن موجة باردة وغبار على الشرقية اليوم والان نبدء بالتفاصيل
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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